NBA: Corona-Patient Gobert nicht mehr infektiös

Köln (SID) - Rudy Gobert, erster Corona-Fall in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, und die gesamte Mannschaft der Utah Jazz sind von lokalen Gesundheitsbehörden für nicht mehr infektiös erklärt worden. Der positive Test des Franzosen Gobert am 11. März hatte zur Aussetzung des Spielbetriebs in der NBA geführt. Auch sein Teamkollege Donovan Mitchell hatte sich infiziert.

Rudy Gobert nach Corona-Erkrankung nicht mehr ansteckend © SID

Angaben des Klubs zufolge wird sich die Mannschaft weiterhin größtenteils zu Hause aufhalten, Ausgang ist auf essenzielle Dinge beschränkt.