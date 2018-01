NBA: Dallas verliert trotz Aufholjagd

Denver (SID) - Die Dallas Mavericks um den enttäuschenden deutschen Basketball-Star Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA die nächste Niederlage kassiert. Der Meister von 2011 unterlag den Denver Nuggets 102:105, der 39-jährige Nowitzki steuerte in 23 Minuten Spielzeit nur sechs Punkte und vier Rebounds bei. NBA-Neuling Maximilian Kleber stand in der Startformation der Mavericks und kam in 16 Minuten auf drei Zähler.

Dirk Nowitzki hatte mit Dallas das Nachsehen © SID

Für Dallas war es die 30. Niederlage im 45. Saisonspiel, damit belegen die Texaner im Westen nur den 13. Rang. Nach einem zwischenzeitlichen 23-Punkte-Rückstand kamen die Mavericks in der Schlussminute nochmals bis auf einen Punkt an Denver heran, letztlich blieb die Aufholjagd aber erfolglos.