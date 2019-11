NBA: Dritte Auswärtsniederlage in Serie für Boston

Köln (SID) - Nur einen Tag nach dem Heimsieg gegen die Brooklyn Nets haben die Boston Celtics die Auswärtspartie in New York mit 107:112 verloren. Nach der fünften Saisonniederlage rutschte das Team von Basketball-Nationalspieler Daniel Theis in der Pacific Division der nordamerikanischen Profiliga NBA auf den zweiten Platz ab.

Bester Werfer bei Niederlage gegen Nets: Jayson Tatum © SID

Damit hat Boston in den letzten fünf Begegnungen lediglich zwei Heimsiege geholt, die Auswärtspartien gingen allesamt verloren. Theis kam knapp sieben Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Punkte und drei Rebounds. Bester Werfer der Celtics war Jayson Tatum mit 26 Zählern. Für die Nets, die erneut auf den verletzten Superstar Kyrie Irving verzichten mussten, war Spencer Dinwiddie (32) am erfolgreichsten.

Boston hat nun einen Tag spielfrei und tritt am Sonntag (21.30 Uhr MEZ) bei den New York Knicks an.