NBA-Finalserie: Miami schlägt die Lakers und verkürzt auf 2:3

Köln (SID) - Die Miami Heat haben in der NBA-Finalserie den ersten Matchball der Los Angeles Lakers um Basketball-Superstar LeBron James abgewehrt und mit einem 111:108-Sieg in Spiel fünf auf 2:3 verkürzt. Die nächste Chance auf ihren 17. NBA-Titel bietet sich den Lakers in Spiel 6 am Montag (01.30 Uhr MESZ).

"King" James muss noch auf seine Krönung warten © SID

Mit sieben Führungswechseln in den letzten 180 Sekunden war das fünfte Duell der beiden NBA-Schwergewichte an Spannung kaum zu überbieten. Vier Minuten vor dem Ende führten die Lakers um den erneut überragenden James mit 99:96, zwei Minuten später stand es 101:101. Mit zwei Freiwürfen stellte der 20-jährige Tyler Herro zwei Sekunden vor der Schlusssirene auf 111:108 für die Heat, der Konter der Lakers über James blieb wirkungslos.

Der Megastar rief seine Mitspieler vor dem nächsten Spiel auf, im Gleichgewicht zu bleiben. "Wir müssen in jedem Spiel, in jedem Viertel, bei jedem Ballbesitz konzentriert bleiben und dürfen nicht darüber nachdenken, was am Ende sein könnte", sagte James: "Miami ist ein Team, das jeden Fehler sofort hart bestraft, und wenn man an etwas anderes denkt als an das, was man gerade tut, macht man Fehler."

Bester Scorer der Heat in der Bubble von Orlando war erneut Jimmy Butler, der mit 35 Punkten, zwölf Rebounds und elf Assists ein Triple-Double verbuchte. Für die Lakers steuerte "King" James 40 Punkte, 13 Rebounds und sieben Assists bei. Sein kongenialer Partner Anthony Davis kam auf 28 Punkte, zwölf Rebounds und drei Assists, obwohl der 27-Jährige von Schmerzen an der Ferse beeinträchtigt wurde. Lakers-Coach Frank Vogel gab jedoch vorsichtig Entwarnung, es handle sich wohl um keine schwere Verletzung.

Sollte sich LA am Montag durchsetzen, wäre es der erste NBA-Titel der Lakers seit 2010. Danach hatte es eine lange Durststrecke gegeben, seit 2013 konnte das prestigeträchtige Team bis zur laufenden Saison nicht mehr die Play-offs erreichen.

2018 holten die Lakers den heute 35-jährigen James von den Cleveland Cavaliers, um das Erbe der mittlerweile verstorbenen Vereinsikone Kobe Bryant anzutreten. Für James wäre es der vierte Titel, er gewann bereits zweimal mit Miami Heat und einmal mit den Cleveland Cavaliers.