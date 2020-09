NBA: "Greek Freak" Antetokounmpo erneut als MVP ausgezeichnet

Los Angeles (SID) - Der Grieche Giannis Antetokounmpo ist in der Basketball-Profiliga NBA zum zweiten Mal hintereinander zum wertvollsten Spieler (MVP) der Saison gewählt worden. Dies teilte NBA-Commissioner Adam Silver am Freitag per Videobotschaft mit. Zudem wurde der 25-Jährige von den Milwaukee Bucks als bester Defensivspieler des Jahres ausgezeichnet. Damit ist der "Greek Freak" nach Michael Jordan (1987/88) und Hakeem Olajuwon (1993/94) erst der dritte Spieler, der diese beiden Auszeichnungen in der gleichen Saison erhält.

Giannis Antetokounmpo engagiert sich für sein Heimatland © SID

Antetokounmpo erhielt 85 Stimmen von einem weltweiten Gremium aus Sportreportern und Rundfunkanstalten. Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers bekam 16 Stimmen, James Harden von den Houston Rockets ging gar ohne Stimme aus. Die Abstimmung basierte auf den Leistungen vom Beginn der Saison bis zum 11. März, als die Spielzeit wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen wurde.

Antetokounmpo kam in der noch laufenden Spielzeit im Schnitt auf 29,5 Punkte, 13,6 Rebounds und 5,6 Assists. Die Bucks waren als bestes Team der Hauptrunde in die Play-offs in der "Bubble" in Disney World in Orlando/Florida gegangen, scheiterten im Viertelfinale aber an Miami Heat.