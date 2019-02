NBA: Harden holt Chamberlain ein - Nowitzki verliert

Minneapolis (SID) - Basketball-Superstar James Harden hat seine Rekordjagd in der nordamerikanischen Profiliga NBA fortgesetzt. Bei der 111:121-Auswärtsniederlage seiner Houston Rockets gegen die Minnesota Timberwolves erzielte "The Beard" 42 Punkte und knackte im 31. Spiel in Folge die 30-Zähler-Marke. Harden teilte sich nun die zweitlängste Serie dieser Art mit NBA-Legende Wilt Chamberlain, der seit 1961/62 auch den einsamen Rekord (65 Spiele) hält.

Harden erzielt erneut mehr als 30 Punkte © SID

Ihre zweite Niederlage in Folge kassierten die Dallas Mavericks mit Altmeister Dirk Nowitzki. Der 40-Jährige erzielte war zwölf Punkte und blieb damit nur zwei Zähler unter seiner Saisonbestmarke, konnte das 101:112 gegen den alten Rivalen Miami Heat aber nicht verhindern. Dallas und Miami hatten sich unter anderem in den Finalspielen 2011 gegenübergestanden, als Dallas zum bislang einzigen Mal Meister geworden war.

Maximilian Kleber stand bei den Texanern erneut in der Startformation und erzielte elf Punkte. Mit einer Bilanz von 26 Siegen und 31 Niederlagen müssen die Mavericks weiter um die Teilnahme an den Play-offs bangen.

Besser lief es für den deutschen Nationalspieler Daniel Theis. Der 26-Jährige gewann mit den Boston Celtics 118:110 gegen die Detroit Pistons, ihm gelangen dabei sechs Punkte, drei Rebounds und zwei Assists. Boston ist mit einer Bilanz von 37:21 Vierter der Eastern Conference.