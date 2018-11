NBA: Hartenstein mit Houston erfolgreich

Denver (SID) - Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat in der Basketball-Profiliga NBA mit seinen Houston Rockets den zweiten Sieg in Serie geholt. Bei den Denver Nuggets gewannen die schwach in die Saison gestarteten Texaner am Dienstag (Ortszeit) mit 109:99. Hartenstein bekam elf Minuten Spielzeit und kam auf drei Punkte sowie einen Rebound.

Fehlstart für Isaiah Hartenstein und die Rockets © SID

Clint Capela war mit 24 Punkten bester Werfer der Rockets, Superstar James Harden machte 19 seiner 22 Zähler in der zweiten Hälfte und verbuchte durch seine zusätzlichen elf Assists ein Double-Double. Houston, das am Donnerstag Meister Golden State Warriors empfängt, ist mit sechs Siegen und sieben Niederlagen nur Tabellenzwölfter im Westen. Denver (9:5) liegt auf Rang drei, kassierte aber bereits die vierte Niederlage nacheinander.