NBA: Hartenstein und Denver gewinnen gegen OKC

Köln (SID) - Die Denver Nuggets und Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein haben in der NBA ihren sechsten Saisonsieg gefeiert. Die Nuggets setzten sich in der heimischen Ball Arena mit 119:101 gegen Oklahoma City Thunder durch, Hartenstein steuerte fünf Punkte und sieben Assists bei. In der Tabelle der Western Conference verbesserte sich Denver auf Platz neun.

Bester Werfer der Nuggets: Nikola Jokic (Nr. 15) © SID

Im zweiten Spiel des Abends besiegten die Utah Jazz in der Vivint Arena in Salt Lake City die New Orleans Pelicans mit 118:102. Bester Werfer der Jazz war Donovan Mitchell mit 28 Punkten, Für die Pelicans erzielte Zion Williamson 32 Punkte und fünf Rebounds.