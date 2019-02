NBA: Irving stimmt Lobeshymne auf Nowitzki an

Boston (SID) - Basketball-Star Kyrie Irving von den Boston Celtics hat eine Lobeshymne auf Dirk Nowitzki angestimmt. "Er ist eine Legende, einer der besten Spieler der Geschichte", sagte der 26 Jahre alte Allstar über den Profi der Dallas Mavericks. Nowitzkis Athletik "schreie ihn nicht an", sagte Irving, dennoch habe der 40-Jährige die Liga "im Sturm erobert". Nowitzki spielt seine 21. NBA-Saison und liebäugelt damit, seine Karriere fortzusetzen.

Kyrie Irving lobte Dirk Nowitzki in höchsten Tönen © SID

Während die Mavs den Play-off-Rängen hinterherhinken, besitzen die Celtics mit Irving und Nationalspieler Daniel Theis als aktueller Fünfter im Osten gute Karten. Gegen die starken Houston Rockets will der Rekordmeister am Sonntag (21.30 Uhr/DAZN und spox.com) nach zuletzt vier Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur. Bei den Texanern steht mit Isaiah Hartenstein ebenfalls ein deutscher Profi unter Vertrag.