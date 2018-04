NBA: James führt Cleveland zum Ausgleich, Houston führt 2:0

Cleveland (SID) - Nach der Auftaktpleite hat NBA-Superstar LeBron James seine Cleveland Cavaliers in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wieder auf die Erfolgsstraße geführt. Der 33-Jährige war beim 100:97 gegen die Indiana Pacers mit 46 Punkten und 12 Rebounds der Mann des Abends. Mit dem Sieg glich Vizemeister Cleveland in der Serie best of seven gegen die Pacers zum 1:1 aus.

Führt seine Cavaliers zum Sieg: LeBron James © SID

James darf damit weiter auf die Fortsetzung seiner eindrucksvollen Serie hoffen. In den vergangenen sieben Jahren nahm er mit Miami Heat und anschließend mit den Cavaliers stets an der Finalserie teil. "Ich hatte heute wirklich einen guten Rhythmus, habe mein Spiel gespielt", sagte James nach dem Erfolg.

Glück hatten die Cavs, als Indianas Victor Oladipo, der beim 98:80-Triumph in Spiel eins mit 32 Punkten überragt hatte, mit einem Dreier 27 Sekunden vor der Schlusssirene scheiterte. "Ich hatte freie Bahn, aber leider nicht getroffen", sagte Oladipo. In Spiel drei am Freitag haben die Pacers erstmals Heimrecht.

Ihren zweiten Heimsieg feierten die Houston Rockets. Gegen die Minnesota Timberwolves setzten sich die Texaner mit 102:82 durch. Superstar James Harden stand beim besten Team der Regular Season mit 12 Punkten dieses Mal deutlich im Schatten von Chris Paul, der auf 27 Zähler kam.

Im dritten Spiel des Abends glichen die Utah Jazz mit einem 102:95 bei Oklahoma City Thunder zum 1:1 aus.