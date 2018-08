NBA: James mit Lakers im November nach Cleveland - Nowitzki vier Mal gegen Schröder

Los Angeles (SID) - Basketball-Superstar LeBron James kehrt in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit den Los Angeles Lakers am 21. November nach Cleveland zurück. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die NBA in der Nacht auf Samstag veröffentlichte. Sein Heimdebüt für die Lakers gibt der 33-Jährige am 20. Oktober gegen die Houston Rockets. Der viermalige MVP hatte die Cleveland Cavaliers nach vier Jahren verlassen, um sich Los Angeles anzuschließen.

LeBron James kehrt im November nach Cleveland zurück © SID

Zum Duell zwischen Dirk Nowitzki (40) und Dennis Schröder (24) kommt es am 10. November, wenn Schröder mit Oklahoma City Thunder bei den Dallas Mavericks gastiert. Zudem spielen die Teams am 30. und 31 Dezember sowie am 31. März des kommenden Jahres gegeneinander. Schröder hatte die Atlanta Hawks im Juli nach fünf Jahren verlassen.