NBA: James und Ball führen Lakers zum Sieg

Charlotte (SID) - LeBron James und Lonzo Ball haben die Los Angeles Lakers bei den Charlotte Hornets zum 18. Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA geführt. Beide verbuchten beim deutlichen 128:100 jeweils ein Triple-Double. Erst zum sechsten Mal in der Ligageschichte gelang es zwei Spielern eines Teams, in drei wichtigen Statistiken zweistellige Werte zu sammeln.

James gelingt ein Triple-Double © SID

James kam auf 24 Punkte, 12 Rebounds und 11 Assists, Ball auf 16 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists. Im letzten Viertel durften auch die beiden Deutschen Moritz Wagner (5 Punkte) und Isaac Bonga (2) aufs Parkett. Die Lakers liegen in der Western Conference derzeit auf Platz vier, knapp vor dem Lokalrivalen LA Clippers und nur einen Rang hinter den Oklahoma City Thunder.

Das Team von Dennis Schröder gewann gegen die Clippers 110:104. Den Sieg sicherte Paul George mit 33 Zählern, Schröder erzielte nur acht Punkte. Sein Nationalmannschaftskollege Daniel Theis (ebenfalls acht Punkte) verlor mit den Boston Celtics nach acht Siegen in Serie bei den Detroit Pistons 104:113. Während Theis und seine Teamkollegen unter ihren Möglichkeiten blieben, ragten Detroits Blake Griffin (27 Punkte) und Andre Drummond (20 Rebounds) heraus.