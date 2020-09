NBA: James und seine Lakers stehen vor Final-Einzug

Orlando (SID) - Basketball-Superstar LeBron James und seine Los Angeles Lakers stehen vor dem Einzug in das Finale der NBA. Der 35-Jährige und Anthony Davis erzielten in der Nacht zu Freitag zusammen 60 Punkte beim 114:108-Sieg gegen die Denver Nuggets, damit führen die Kalifornier in der Best-of-seven-Serie nun mit 3:1. Damit können die Lakers im fünften Spiel der Conference Finals am Samstag in Orlando (Ortszeit) alles klar machen.

James (r.) und Davis stehen vor Finaleinzug © SID

Die Lakers zeigten sich von der ersten Pleite gegen Denver zuletzt wieder gut erholt. Noch besser als James (26 Punkte, neun Rebounds und acht Assists) war dabei Davis, der Center steuerte 34 Punkte bei. James steht nun vor seiner zehnten Finalteilnahme.