NBA: Keine spontanen Marihuana-Tests 2020/21

Köln (SID) - In der nordamerikanischen Profi-Basketballliga NBA wird es aufgrund der Corona-Pandemie in der kommenden Saison keine zufälligen Spontan-Testungen auf Marihuana geben. Darauf verständigten sich die Liga und die Spielervereinigung NBPA am Freitag.

NBA-Saison soll bis Mitte Oktober beendet werden © SID

Wie schon nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs der vergangenen Saison im Sommer wolle man die Zufallstests "auf leistungssteigernde Substanzen und Drogen konzentrieren", sagte NBA-Sprecher Mike Bass.

Die verkürzte Saison mit nur 72 statt 82 Spielen pro Klub in der regulären Spielzeit startet am 22. Dezember.