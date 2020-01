NBA: Klatsche für Kleber, Offensiv-Festival in Milwaukee

Berlin (SID) - Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA ihre bislang höchste Saisonniederlage kassiert. Gegen die Phoenix Suns verlor das Team um Jungstar Luka Doncic in der Nacht zum Mittwoch mit 104:133. Nach frühem Rückstand konnte der Meister von 2011 im gesamten Spiel nicht einmal die Führung übernehmen.

Kleber (r.) konnte die Mavs-Pleite nicht verhndern © SID

Doncic legte zwar mit 21 Punkten, sechs Rebounds und zwei Assists eine ordentliche Leistung hin, doch ansonsten kam von Dallas unter den Augen des deutschen Superstars Dirk Nowitzki wenig. Kleber erzielte insgesamt sechs Punkte und holte fünf Rebounds. In der Western Conference stehen die Mavericks mit nun 29 Siegen und 18 Niederlagen auf Play-off-Rang sechs.

Nach Anpfiff hatten beide Mannschaften zunächst der verstorbenen Ikone Kobe Bryant Respekt gezollt. Im Gedenken an dessen Rückennummern 8 und 24, die er bei den Los Angeles Lakers getragen hatte, begingen die Teams eine sogenannte 8- und eine 24-Second-Violation. Im Basketball müssen die Mannschaften den Ball bei Ballbesitz in acht Sekunden über die Mittellinie bringen und haben lediglich 24 Sekunden Zeit den Angriff abzuschließen.

Sportlich machte Nationalspieler Daniel Theis beim 109:101-Sieg seiner Boston Celtics bei den Miami Heat auf sich aufmerksam. Der deutsche Center kam in fast 30 Minuten Spielzeit auf zehn Punkte und elf Rebounds. Schlechter lief es für Theis' Nationalmannschaftskollegen Isaac Bonga, der mit den Washington Wizards in einem Offensivspektakel 131:151 bei den Milwaukee Bucks verlor. Bester Werfer war in Abwesenheit von Superstar Giannis Antetokounmpo Bucks-Forward Khris Middelton mit 51 Punkten.