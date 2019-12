NBA: Klebers Mavericks souverän gegen New Orleans

Köln (SID) - Angeführt vom einmal mehr starken Jungstar Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren fünften Sieg in Serie gelandet. Das Team des deutschen Nationalspielers Maximilian Kleber bezwang die New Orleans Pelicans deutlich mit 130:84. Kleber kam auf sieben Punkte, Doncic auf 26 Zähler, sechs Rebounds und acht Vorlagen.

Dallas ist in der Western Conference zweiter hinter den Los Angeles Lakers, die mit ihren beiden Superstars LeBron James und Anthony Davis derzeit von Sieg zu Sieg eilen.