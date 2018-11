NBA: LA Lakers siegen dank starkem James

Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James sind in der nordamerikanischen Profiliga NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Kalifornier feierten gegen die Indiana Pacers einen 104:96-Heimsieg und gingen nach zuvor zwei Niederlagen wieder als Sieger vom Parkett. James war wieder einmal der beste Spieler seines Teams, dem 33-Jährigen gelangen 38 Punkte und neun Rebounds.

LeBron James erzielte 38 Punkte beim Lakers-Sieg © SID

Der deutsche Hoffnungsträger Moritz Wagner stand zwar im Kader der Lakers, kam allerdings ebenso wenig zum Einsatz wie Isaac Bonga.

Auch Titelverteidiger Golden State Warriors konnte die Erfolgsserie der Toronto Raptors trotz einer einmal mehr überragenden Vorstellung von Superstar Kevin Durant nicht stoppen. Beim 131:128 nach Verlängerung fuhr das einzige kanadische Team in der Liga seinen siebten Erfolg hintereinander ein und baute seine Führung an der Spitze der Eastern Conference aus.

Durant gelangen für die Gäste 51 Punkte und elf Rebounds. Erstmals in seiner Karriere verbuchte er in seinem dritten Spiel in Folge mehr als 40 Punkte.

West-Primus Los Angeles Clippers unterstrich seine gute Form mit einem 133:121 bei den Sacramento Kings.