NBA: Lakers verlieren gegen Orlando

Los Angeles (SID) - Ohne die deutschen Basketballer Moritz Wagner und Isaac Bonga ist die kurze Siegesserie der Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA gerissen. Das Team um Superstar LeBron James verlor am Sonntag (Ortszeit) nach drei Siegen in Folge gegen Orlando Magic trotz eines starken Schlussviertels mit 104:108. Schon eine Woche zuvor hatten die Lakers in Orlando das Nachsehen gehabt (117:130).

24 Punkte von James reichten nicht © SID

Überragender Spieler der Partie war Magic-Center Nikola Vucevic mit 31 Punkten und 15 Rebounds, James kam als bester Werfer der Lakers auf 24 Zähler. Für den 16-maligen NBA-Champion aus Los Angeles war es die achte Niederlage im 19. Saisonspiel.