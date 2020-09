NBA-Legende Nash trainiert die Brooklyn Nets

Köln (SID) - Dirk Nowitzkis langjähriger Teamkollege Steve Nash (46) wird Trainer in der NBA. Der Kanadier, einst einer der besten Aufbauspieler und Passgeber der Welt, unterschrieb in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga einen Vierjahresvertrag bei den Brooklyn Nets. Das gab die New Yorker Franchise am Donnerstag bekannt.

Trainiert jetzt die Brooklyn Nets: Steve Nash © SID

"Wir sehen in Steve Nash einen Anführer, einen Kommunikator und einen Mentor, der schnell den Respekt unser Spieler gewinnen wird", sagte General Manager Sean Marks. Nash, Mitglied der Hall of Fame, hatte in den vergangenen fünf Jahren die Golden State Warriors in der Spielerentwicklung beraten.

"Coaching ist etwas, das ich zu einem geeigneten Zeitpunkt immer tun wollte", sagte der achtmalige Allstar. "Ich fühle mich geehrt, diese Gelegenheit zu bekommen." Die Nets waren unter Interimstrainer Jacque Vaughn in der ersten Play-off-Runde gescheitert.

Steve Nash bringt die Erfahrung aus 18 NBA-Spielzeiten als Profi mit, sechs davon an Nowitzkis Seite bei den Dallas Mavericks (1998 bis 2004).