NBA: Marc Gasol vor Wechsel nach Toronto - Davis bleibt in New Orleans

Memphis (SID) - Der frühere Basketball-Weltmeister Marc Gasol verlässt die Memphis Grizzlies offenbar nach mehr als zehn Jahren Richtung Kanada. Laut US-Medienberichten steht der spanische Center vor einem Trade zum NBA-Klub Toronto Raptors. Im Gegenzug erhalten die Grizzlies demnach unter anderem den Litauer Jonas Valanciunas.

Der wechselwillige Superstar Anthony Davis wird dagegen doch bei den New Orleans Pelicans bleiben. Der 25-Jährige hatte seinen Wechselwunsch über seinen Agenten Rich Paul publik gemacht, dafür musste Davis 50.000 Dollar (rund 44.000 Euro) Strafe zahlen. Davis ist bis 2020 an den Klub gebunden und könnte im Sommer einen neuen mit 240 Millionen Dollar dotierten Fünfjahresvertrag unterschreiben. Davis wollte aber zu einem Team wechseln, "bei dem er die Chance auf regelmäßige Siege und den Titelgewinn hat", hatte sein Agent Paul gesagt. Als Interessanten galten die Los Angeles Lakers und die Boston Celtics.

US-Medien berichten zudem, dass der türkische Profi Enes Kanter, der jüngst aus Angst um sein Leben nicht zum Europa-Gastspiel der NBA nach London geflogen war, von den New York Knicks entlassen worden sei. Kanter hatte sich mit seiner öffentlichen Kritik an der türkischen Regierung um Präsident Recep Tayyip Erdogan viele Feinde gemacht und sogar Morddrohungen erhalten. Der 26-Jährige spielte seit 2017 für die Knicks, damals war er von den Oklahoma City Thunder gemeinsam mit Doug McDermott und einem Zweitrundenpick im Draft 2018 abgegeben worden, Oklahoma erhielt dafür Knicks-Superstar Carmelo Anthony.

Gasol war 2008 zu den Grizzlies gewechselt und stieg in den vergangenen elf Jahren zum "Franchise Player" des Teams auf. 2006 gewann er mit seinem Bruder Pau Gasol und der spanischen Nationalmannschaft WM-Gold, 2013 wurde er als bester Defensivspieler der US-Profiliga NBA ausgezeichnet. In Toronto schließt sich Gasol einem Titelkandidaten an: Die Raptors sind Zweiter im Osten, während Memphis die zweitschlechteste Mannschaft im Westen ist.