NBA: Mavericks-Serie endet, Doncic überflügelt Jordan

Köln (SID) - Nach zuletzt fünf Siegen in Serie ist der Erfolgslauf der Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vorerst geendet. Trotz einer erneut starken Leistung von Jungstar Luka Doncic verlor das Team des deutschen Nationalspielers Maximilian Kleber gegen die Sacramento Kings mit 106:110. Kleber kam auf drei Punkte und fünf Assists.

Der Slowene Doncic ragte erneut heraus und verbuchte 27 Zähler, sieben Rebounds und acht Assists. Damit ist der erst 20-Jährige neben Oscar Robertson der erst zweite Spieler der NBA-Geschichte, dem in 19 Spielen in Serie mindestens 20 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists gelangen. Im vorherigen Spiel war Doncic mit Legende Michael Jordan (18 Spiele) gleichgezogen.

Die Texaner rutschten nach der Niederlage in der Western Conference mit weiterhin 16 Siegen auf den dritten Platz ab. An der Spitze thronen unverändert die Los Angeles Lakers (21:3), die mit ihren beiden Superstars LeBron James und Anthony Davis derzeit kaum Schwächen zeigen. Davis verbuchte am Sonntag beim jüngsten 142:125-Erfolg bei den Minnesota Timberwolves sagenhafte 50 Punkte.

Nationalspieler Dennis Schröder war beim 108:96-Sieg seines Teams Oklahoma City Thunder bei den Portland Trail Blazers mit 21 Punkten der beste Werfer der Gäste. Schon am Samstag hatte der 26 Jahre alte Braunschweiger mit seinem späten Ausgleich in der regulären Spielzeit den NBA-Champion von 1979 gegen die Minnesota Timberwolves in die Overtime gerettet, am Ende gewann OKC 139:127.

Moritz Wagner und Isaac Bonga mussten mit den Washington Wizards hingegen die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen hinnehmen. Die Hauptstädter unterlagen vor eigenem Publikum den Los Angeles Clippers mit 119:135. Bonga verbuchte einen Assist, Wagner kam auf sieben Punkte und sechs Rebounds.