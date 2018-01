NBA: Mavericks verlieren gegen Bulls, Schröders Hawks chancenlos

Dallas (SID) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im deutschen Duell mit Paul Zipser und den Chicago Bulls die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Der Meister von 2011 unterlag den Bulls knapp mit 124:127. Die Atlanta Hawks um Dennis Schröder unterlagen bei den Portland Trail Blazers 89:110 und bleiben damit in der Eastern Conference auf dem letzten Platz. Chicago ist im Osten 13., die Mavericks im Westen Zwölfter.

Nowitzki hadert mit der nächsten Niederlage © SID

Dallas reichten gegen die Bulls auch ein Vorsprung von acht Punkten nach dem dritten Viertel nicht zum Sieg. Nowitzki kam auf 19 Punkte, Teamkollege Maxi Kleber gelangen acht Zähler.

Die Boston Celtics mit Daniel Theis marschieren dagegen weiter und sind im Osten das Maß aller Dinge. Die Celtics schlugen die Minnesota Timberwolves 91:84. Theis gelangen in knapp 25 Minuten Spielzeit acht Punkte.