NBA: Meniskusriss bei Supertalent Williamson

New Orleans (SID) - Das US-Basketball-Supertalent Zion Williamson wird noch länger auf seinen ersten Auftritt in der NBA warten müssen. Wie die New Orleans Pelicans am Montag einen Tag vor ihrem Saisonstart beim Titelverteidiger Toronto Raptors bekannt gaben, wurde der 19-Jährige wegen eines Menikusrisses am Knie operiert. Er wird sechs bis acht Wochen lang ausfallen.

Zion Williamson wurde am Knie operiert © SID

Die Pelicans hatten Williamson im Draft, der jährlichen Verteilung der Top-Talente auf die Teams, im Sommer an erster Stelle gezogen. Dem Flügelspieler wird eine große Zukunft vorhergesagt. In der Vorbereitung wurde Williamson den gewaltigen Erwartungen gerecht: Er kam in vier Pre-Season-Spielen im Schnitt auf 23,3 Punkte und 6,5 Rebounds.