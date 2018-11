NBA: Nächster Sieg für Schröder und Oklahoma - Celtics stoppen Bucks

Charlotte (SID) - Nächstes Spiel, nächster Sieg: Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder und sein neuer Klub Oklahoma City Thunder befinden sich in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter im Aufwind. OKC gewann dank eines starken Schlussspurts 111:107 gegen die Charlotte Hornets und feierte damit nach vier Niederlagen zum Saisonstart den dritten Sieg in Folge. Schröder kam in 30 Minuten auf 21 Punkte und fünf Assists.

Schröder (l.) erzielte 21 Punkte gegen Charlotte © SID

Top-Scorer war einmal mehr Superstar Russell Westbrook mit 29 Punkten und zehn Assists. Vor dem letzten Viertel lag Oklahoma mit 73:77 in Rückstand, lieferte aber mit 38:30 einen starken Schlussabschnitt.

Die Boston Celtics fügten dem einzigen bis dato noch ungeschlagenen Team der NBA, den Milwaukee Bucks, unterdessen die erste Niederlage zu. Auch ohne Nationalspieler Daniel Theis, der wegen einer Fußverletzung für "unbestimmte Zeit" ausfällt, siegte der Rekordchampion 117:113 und verbuchte mit 24 versenkten Drei-Punkte-Würfen einen neuen Klub-Rekord. Die NBA-Bestmarke liegt bei 25 verwandelten Dreiern, erzielt durch die Cleveland Cavaliers am 4. März.

Für die Celtics war es der sechste Erfolg im achten Saisonspiel. Die Bucks liegen nunmehr bei 7:1-Siegen.