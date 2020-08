NBA: New Orleans entlässt Trainer Alvin Gentry

Köln (SID) - Die New Orleans Pelicans aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben sich von ihrem Headcoach Alvin Gentry getrennt. Das teilte der Klub am Samstag mit. Die Pelicans um Jungstar Zion Williamson hatten die Playoffs klar verpasst und in der Western Conference nur Platz 13 belegt. Gentry hatte seinen Posten im Mai 2015 angetreten.