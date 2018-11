NBA: Niederlagen für Schröder und Kleber

Sacramento (SID) - Die deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Maximilian Kleber haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA Niederlagen kassiert. Schröder musste mit Oklahoma City Thunder nach zehn Siegen aus elf Spielen und drei Erfolgen nacheinander einen Rückschlag hinnehmen und verlor bei den Sacramento Kings 113:117. Kleber kassierte mit den Dallas Mavericks, die weiter auf den verletzten Dirk Nowitzki verzichten mussten, bei den Memphis Grizzlies eine 88:98-Niederlage.

Schröder (l.) erzielte 21 Punkte gegen Charlotte © SID

Schröder musste in der Starting Five dem von einer Knöchelverletzung genesenen Superstar Russell Westbrook Platz machen und kam in 29 Minuten Spielzeit nicht über sechs Punkte und fünf Assists hinaus. Auch Westbrook, der mit 29 Punkten bester Werfer seines Teams war, konnte die Niederlage nicht verhindern. Kleber kam ebenfalls von der Bank und erzielte in 20 Minuten nur zwei Punkte und zwei Rebounds.

Dallas bleibt nach der neunten Niederlage im 16. Spiel letzter in der Southwest Division. Oklahoma (10:6 Siege) verpasste es in der Northwest Division, mit den führenden Portland Trail Blazers (11:5) gleichzuziehen, ist als Fünfter im Osten aber gut im Rennen um die Play-offs.

Derweil kommt Josh Richardson ein Schuhwurf teuer zu stehen. Der Guard von Miami Heat muss 25.000 Dollar (21.800 Euro) Strafe zahlen, weil er am Montag bei der 97:113-Heimniederlage gegen die Los Angeles Lakers, für die erstmals Moritz Wagner zum Einsatz gekommen war, einen Schuh ins Publikum geschmissen hatte.