NBA: Nowitzki führt Dallas in die Erfolgsspur zurück

Dallas (SID) - Basketballstar Dirk Nowitzki hat die Dallas Mavericks nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgeführt. Der 39 Jahre alte Würzburger steuerte beim 114:99-Sieg gegen Orlando Magic starke 20 Punkte bei. Damit stellte er seinen persönlichen Saisonrekord in der nordamerikanischen Profiliga NBA ein. Auch Rookie Dennis Smith Jr. gelangen 20 Punkte.

Dirk Nowitzki führt Dallas zum Sieg gegen Orlando. © SID

Nowitzki, der bei der Niederlage zuvor gegen die New York Knicks noch enttäuscht hatte, präsentierte sich spielfreudig und treffsicher. Nowitzkis deutscher Teamkollege Maximilian Kleber war dagegen nicht so präsent, dem früheren Münchner gelangen in vier Minuten Spielzeit zwei Punkte. Dallas belegt in der Western Conference den zwölften Platz.