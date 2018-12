NBA: Nowitzki und Kleber siegen gegen Schröder

Dallas (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber haben mit den Dallas Mavericks das Duell gegen Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder für sich entschieden. Die Texaner siegten gegen die favorisierten Gäste nach einem Schlussspurt mit 105:103 und holten den zweiten Sieg in den letzten drei Spielen. Am Neujahrstag kommt es zum erneuten Duell beider Teams in Oklahoma City.

Nowitzki feierte seinen 900. Hauptrundensieg © SID

OKC führte zwei Minuten vor dem Ende mit sechs Punkten Vorsprung (101:95), doch Nationalspieler Kleber leitete mit einem Defensivrebound 34 Sekunden vor Schluss die Wende zugunsten von Dallas ein, bevor Dennis Smith Jr. die Mavs mit 104:103 in Führung brachte.

Dennis Schröder erreichte mit 19 Punkten die meisten Zähler der drei Deutschen auf dem Feld. Kleber, der erneut in der Startformation der Mavericks stand, steuerte in fast 29 Minuten Spielzeit drei Punkte und sieben Rebounds bei. Nowitzki spielte gut zehn Minuten und erzielte sechs Punkte und drei Rebounds.

OKC bleibt mit 22 Siegen und 13 Niederlagen drittbestes Team der Western Conference. Dallas braucht auf Platz zwölf weitere Siege, um die Play-offs ins Visier nehmen zu können.

Die Los Angeles Lakers feierten derweil erstmals nach der Verletzung von Superstar LeBron James (Leistenzerrung) am 2. Weihnachtstag einen Sieg. Gegen die Sacramento Kings gewannen die Lakers mit 121:114, die beiden deutschen Rookies Moritz Wagner und Isaac Bonga kamen nicht zum Einsatz.