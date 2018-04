NBA: Pelicans weiter - Philadelphia holt sich in Miami Matchbälle

Miami (SID) - Anthony Davis und Jrue Holiday haben die New Orleans Pelicans in der Basketball-Profiliga NBA mit einer Glanzleistung ins Play-off-Viertelfinale geführt. Davis und Holiday holten beim 131:123 der Pelicans gegen die an Nummer drei gesetzten Portland Trail Blazers zusammen 88 Punkte und sorgten für das 4:0 in der best-of-seven-Serie.

Stars des Abends: Davis und Holiday © SID

Unterdessen sind die Philadelphia 76ers nur noch einen Schritt vom Einzug in die zweite Runde entfernt. Im Duell der dreimaligen Champions setzten sich die Gäste am Samstag mit 106:102 bei Miami Heat durch und führen damit in der Serie 3:1. Am Dienstag haben die Sixers zu Hause den ersten von drei Matchbällen.

In New Orleans stellten Davis (47 Punkte) und Holiday (41 Punkte) den Rekord für die höchste Punktzahl, die jemals von einem Duo in den Play-offs erzielt wurde, ein. Zuletzt war dies John Havlicek und Jo Jo White 1973 für die Boston Celtics gelungen. Mit dieser Glanzleistung ließen die Davis und Holiday auch die Basketball-Größen Michael Jordan und Scotty Pippen hinter sich. Deren kombinierte Bestmarke in einem Play-off-Spiel liegt bei 87 Zählern.

Bei Philadelphia war J.J. Reddick mit 24 Punkten Topscorer, der Guard sorgte mit zwei erfolgreichen Freiwürfen für den Endstand. Altstar Dwyane Wade, Mitglied aller Meisterteams der Franchise, kam bei Miami auf 25 Punkte.

Die Houston Rockets kassierten nach zwei Heimsiegen zum Auftakt auswärts die erste Niederlage. Bei den Minnesota Timberwolves unterlagen die Rockets um Superstar James Harden mit 105:121. Auch die Oklahoma City Thunder mussten erstmals in der Serie als Verlierer den Court verlassen. Bei den Utah Jazz gab es ein 102:115. Sowohl Houston als auch Oklahoma führen noch mit 2:1.