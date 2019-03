NBA: Philadelphia als vierte Mannschaft in den Play-offs

Milwaukee (SID) - Die Philadelphia 76ers haben sich als vierte Mannschaft für die Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA qualifiziert. Trotz einer herausragenden Leistung von Giannis Antetokounmpo, der mit 52 Punkten eine Karriere-Bestmarke aufstellte, gewannen die Sixers ein denkwürdiges Spiel bei den Milwaukee Bucks mit 130:125. Bereits für die Play-offs qualifiziert hatten sich zuvor Titelverteidiger Golden State Warriors, die Bucks sowie die Toronto Raptors.

In den NBA-Play-offs dabei: die Philadelphia 76ers © SID

Joel Embiid war mit 40 Punkten erfolgreichster Schütze der Sixers und kam zudem auf 15 Rebounds. Weil sich Bucks-Superstar Antetokounmpo 16 Rebounds griff, war das Spiel das erste in den vergangenen 35 Jahren, in dem zwei Spieler aus gegnerischen Mannschaften mindestens 40 Punkte und 15 Rebounds erzielten. Antetokounmpo ist zudem neben NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar der einzige Spieler der Bucks, der in einem Spiel auf mehr als 50 Punkte und 15 Rebounds erreichte.