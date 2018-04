NBA: Philadelphia holt sich in Miami Matchbälle

Miami (SID) - Die Philadelphia 76ers sind in der Basketball-Profiliga NBA nur noch einen Schritt vom Einzug in die zweite Play-off-Runde entfernt. Im Duell der dreimaligen Champions setzten sich die Gäste am Samstag mit 106:102 bei Miami Heat durch und führen damit in der best-of-seven-Serie 3:1. Am Dienstag haben die Sixers zu Hause den ersten von drei Matchbällen.

Philadelphia holt sich Matchbälle in Miami © SID

J.J. Reddick war mit 24 Punkten Topscorer bei Philadelphia, der Guard sorgte mit zwei erfolgreichen Freiwürfen für den Endstand. Altstar Dwyane Wade, Mitglied aller Meisterteams der Franchise, kam bei Miami auf 25 Punkte.