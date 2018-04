NBA: Pöltl mit Raptors im Play-off-Viertelfinale, Aus für OKC

Washington (SID) - Österreichs erster NBA-Profi Jakob Pöltl hat mit den Toronto Raptors das Play-off-Viertelfinale in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga erreicht. Mit einem 102:92 bei den Washington Wizards entschieden die Kanadier die best-of-seven-Serie mit 4:2 für sich. Mit 2:4 ausgeschieden sind dagegen die Oklahoma City Thunder um Superstar Russell Westbrook nach einem 91:96 bei den Utah Jazz.

Mit Toronto eine Runde weiter: Jakob Pöltl

"Im Schlussviertel hat die Bank dann sensationell verteidigt, auch ich bin mit meinem Input sehr zufrieden", sagte Pöltl, der in 17 Minuten sieben Punkte und sieben Rebounds erzielte. Nun geht es in der nächsten Runde entweder gegen die Cleveland Cavaliers oder die Indiana Pacers. Mit einem 121:87 erzwang Indiana das entscheidende siebte Spiel gegen die Cavaliers um Topscorer LeBron James (22 Punkte).

In Utah überzeugte erneut Rookie Donovan Mitchell, der 38 Punkte machte und damit in den ersten sechs Play-off-Spielen seiner Karriere jeweils mindestens 20 Zähler erzielte. Dies war zuvor nur Kareem Abdul-Jabbar (1970) gelungen. Westbrook war für Oklahoma erneut bester Werfer, doch auch seine 46 Punkte reichten nicht, das frühe Aus in den Play-offs abzuwenden. Für Utah geht es in der Runde der letzten Acht gegen Titelkandidat Houston Rockets.