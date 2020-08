NBA: Portland sichert sich letzten Play-off-Platz

Köln (SID) - Die Portland Trail Blazers haben sich den letzten Play-off-Platz in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesichert. Die Mannschaft um Superstar Damian Lillard setzte sich beim Finalturnier in Orlando/Florida mit 126:122 gegen die Memphis Grizzlies durch. In der ersten Play-off-Runde wartet mit den Los Angeles Lakers das Top-Team der Western Conference auf Portland.