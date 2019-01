NBA-Profi Schröder heiratet im Sommer

Oklahoma City (SID) - Nationalspieler Dennis Schröder wird seine Verlobte Ellen vor der Basketball-Weltmeisterschaft in China (31. August bis zum 15. September) heiraten. "Wir planen die Hochzeit für nächsten Sommer", sagte der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder der Bild am Sonntag.

Sieg für Dennis Schröder und Oklahoma City Thunder © SID

Einen Termin gebe es bislang noch nicht. "Wir müssen schauen, wie wir das zeitlich unterbringen, da ich aufgrund der Nationalmannschaft und einiger Projekte in Gambia einen sehr straffen Zeitplan habe", sagte Schröder. Den Antrag machte der 25 Jahre alte Braunschweiger seiner langjährigen Freundin bei einem Helikopterflug in den USA während einer Zwischenlandung in den Bergen.

"Das war der Wahnsinn, einer der besten Momente meines Lebens. Ich war den ganzen Flug über schon sehr angespannt. Sie war sehr emotional, hat 'Ja' gesagt und geweint. Sie ist die Liebe meines Lebens", sagte Schröder.