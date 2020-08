NBA-Profi Schröder holt Ex-Mitspieler Kone nach Braunschweig

Köln (SID) - Die Basketball Löwen Braunschweig um Gesellschafter und NBA-Profi Dennis Schröder haben Eigengewächs Bazoumana Kone zurück in die Bundesliga geholt. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, unterschreibt der 26-Jährige für ein Jahr bei den Niedersachsen.

Bazoumana Kone kommt nach Braunschweig © SID

Schröder (26) und Kone spielten 2010/11 gemeinsam für Braunschweig in der Nachwuchsliga NBBL. "Er hat in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass er ein wertvoller Spieler ist, der stets abliefert und in jedem Spiel 110 Prozent gibt", sagte Schröder.

Kone stand bereits von 2017 bis 2019 bei den Löwen unter Vertrag. Danach war der A2-Nationalspieler eine Saison in der NBA G-League aktiv.