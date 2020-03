NBA-Profi Wagner: Chillen und Sport auf der Dachterasse

Köln (SID) - NBA-Profi Moritz Wagner macht das Beste aus der derzeitigen Isolation. "Ich schlaf schon das ein oder andere Mal aus", sagte der Nationalspieler im Interview mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB), er mache zumindest "einmal pro Tag Sport".

Wagner: Schwierig, sportlich in Form zu bleiben © SID

Der Profi von den Washington Wizards hat zu Hause seinen jüngeren Bruder Franz zu Gast, der am US-College wie er selbst zuvor für die Michigan Wolverines spielt. Dort ist die Saison zu Ende. Ob die NBA weitermacht, ist dagegen offen. "Ich bin hier mit dem Franz und chille", sagte Moritz Wagner: "Wir sind in Quarantäne zusammen und ich hab die Familie dabei. Das macht die Sache ein bisschen einfacher."

Es sei schwierig, sportlich einigermaßen in Form zu bleiben. "Ich habe eine kleine Dachterrasse, da kann man das ganz gut machen, aber es kommt natürlich dem Basketball nicht nah", so Wagner: "Ich habe so ein paar Programme, die ich mache. Da halte ich mich fit. Fit ist aber kein Ausdruck."

In Washington sei es ruhig auf den Straßen: "Wenig Autos, kaum Leute. Ich bin seit einer Woche jetzt nicht draußen gewesen. Außer, dass der Frühling sprießt und langsam die Sonne rauskommt, ist hier nichts los."