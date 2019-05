NBA-Profi Wagner: Noch keine Gespräche über WM-Teilnahme

Los Angeles (SID) - NBA-Profi Moritz Wagner wartet noch auf Signale zu einer möglichen Teilnahme an der Basketball-WM in diesem Sommer in China. "Ich würde es mir persönlich wünschen, aber es gab bislang noch keine Gespräche darüber. Ich muss mich dazu erst einmal mit den (Los Angeles, d. Red.) Lakers zusammensetzen, natürlich auch mit Bundestrainer Henrik Rödl", sagte der 22-Jährige spox.com.

NBA-Profi Moritz Wagner © SID

Wagner, der in seiner ersten NBA-Saison 43 Spiele absolvierte und im Schnitt auf 4,8 Punkte kam, sieht für den Sprung in den Kader viel Konkurrenz. "Die großen Positionen sind hart umkämpft. Wir haben da gute Spieler", meinte der Berliner, der als Center oder Power Forward eingesetzt werden könnte: "Ich kann da nicht sagen, dass ich dabei sein möchte, und schon bin ich dabei. Ich bin einfach nicht in dieser Position, sondern muss darum kämpfen."