NBA: Raptors beenden Saison in Tampa

Tampa (SID) - Die Toronto Raptors werden die Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach ihrem unfreiwilligen Umzug nach Tampa auch in Florida beenden. Das gab das einzige kanadische NBA-Team am Donnerstag bekannt. Grund: Weiterhin ist das Überqueren der kanadisch-amerikanischen Grenze aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht erlaubt.

Toronto Raptors beenden die Spielzeit in Tampa © SID

Die Raptors, Champion von 2019, trainieren derzeit in der vierten Etage eines Hotels in einem Ballsaal, dort wurde über den Teppich Basketball-Parkett verlegt. Gespielt wird in der Amalie Arena, mehr als 2000 km von Toronto entfernt.

Immerhin können die Raptors hoffen, dass der Tampa-Geist auf sie abfärbt: Die dort beheimateten Buccaneers haben erst am Sonntag den Super Bowl der National Football League (NFL) gewonnen, Tampa Bay Lightning ist Meister der Eishockey-Profiliga NHL. Die Baseballer der Tampa Bay Rays scheiterten erst in der MLB-World-Series an den Los Angeles Dodgers.