NBA-Rekord für die Play-offs: 62 Internationale aus 33 Ländern

New York (SID) - In den am Wochenende beginnenden Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind so viele internationale Spieler dabei wie nie zuvor. Insgesamt stehen 62 Ausländer in den Aufgeboten der 16 Klubs, sie kommen aus 33 Nationen - ebenfalls eine Bestmarke.

Die 76ers liegen mit sieben Internationalen vorn © SID

Die bisherige Rekordanzahl lag bei 60 Spielern, die nicht aus den USA stammen (2006/07). Bei den Ländern stammte der vorherige Bestwert aus der Saison 2013/14 (30).

In jedem Play-off-Team steht in diesem Jahr mindestens ein ausländischer Spieler. Utah Jazz und die Philadelphia 76ers liegen mit jeweils sieben Internationalen vorn, dahinter folgen die Boston Celtics, Toronto Raptors und San Antonio Spurs (je 6).

Als einziger Deutscher steht Daniel Theis in der Liste, der Rookie fehlt Boston aber wegen einer Knieverletzung. Dirk Nowitzki, Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls) verpassten mit ihren Klubs die Meisterrunde klar.