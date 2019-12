NBA-Schlusslicht New York Knicks feuert Coach Fizdale

New York (SID) - Die New York Knicks haben auf die sportliche Misere reagiert und ihren Chefcoach David Fizdale entlassen. Das Gründungsteam aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hatte am Donnerstagabend durch ein 92:129 im Heimspiel gegen die Denver Nuggets die achte Pleite in Folge kassiert und ist seit Freitagabend mit einer Bilanz von 4:18-Siegen auch schlechtestes Team der Liga. Die Knicks haben bislang zweimal die Meisterschaft gewonnen, zuletzt 1973.

Aus für Fizdale bei den Knicks © SID

"Headcoach David Fizdale und Assistenzcoach Keith Smart sind von ihren Aufgaben entbunden worden", hieß es in einer offiziellen Erklärung der Knicks. Als Interimscoach fungiert Mike Miller. Fizdale war 2017 bei den Memphis Grizzlies ebenfalls nach einer Pleitenserie von acht Spielen gefeuert worden.