NBA: Schröder beim Lakers-Debüt in der Vorbereitung gegen die Clippers

New York (SID) - Dennis Schröder trifft bei seinem ersten Spiel für die Los Angeles Lakers auf den Stadtrivalen Los Angeles Clippers. Dies geht aus dem offiziellen Vorbereitungsspielplan hervor, den die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA veröffentlichte. Der deutsche Nationalspieler war unter der Woche von Oklahoma City Thunder zum Meister gewechselt, an der Seite von Superstar LeBron James spielt er in diesem Jahr bei einem der Top-Favoriten auf den Titel.

Dennis Schröder läuft jetzt für die Lakers auf © SID

Das Spiel gegen die Clippers steigt am 11. Dezember, insgesamt hat die NBA 49 Partien im Zeitraum vom 11. bis 19. Dezember angesetzt. Jedes Team soll mindestens zwei und nicht mehr als vier Vorbereitungsspiele absolvieren. Die neue Saison beginnt am 22. Dezember, die NBA wird den Spielplan in den "kommenden Tagen" veröffentlichen.

In der Vorbereitung sind noch einige weitere spannende Duelle angesetzt. Unter anderem treffen die Dallas Mavericks mit dem deutschen Nationalspieler Maximilian Kleber am 12. Dezember auf die Milwaukee Bucks mit Superstar Giannis Antetokounmpo. Zudem wird erwartet, dass Kevin Durant, der die vergangene Saison mit einer schweren Verletzung ausgefallen war, tags darauf sein Debüt für die Brooklyn Nets gegen die Washington Wizards geben wird.