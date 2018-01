NBA: Schröder führt Atlanta zum Sieg gegen San Antonio

Atlanta (SID) - Dennis Schröder hat seine starke Form erneut unter Beweis gestellt und die Atlanta Hawks zu einem weiteren Sieg in der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA geführt. Mit 26 Punkten war der Nationalspieler maßgeblich am 102:99 der Hawks über die San Antonio Spurs beteiligt und bester Werfer seines Teams. Beim fünfmaligen Champion war LaMarcus Aldridge mit 25 Zählern bester Schütze.

Schröder erzielt 20 Punkte bei seiner Rückkehr © SID

Erst am Samstag hatte Schröder mit 34 Punkten bei der 105:110-Niederlage der Hawks gegen die Brooklyn Nets eine persönliche Bestmarke erzielt. Trotz des zweiten Erfolges aus den vergangenen drei Spielen bleibt Atlanta mit 12 Siegen bei 31 Niederlagen das schlechteste Team der NBA, zog allerdings mit Orlando Magic gleich.

Paul Zipser kam beim 119:111-Heimerfolg der Chicago Bulls gegen Miami Heat, dem dritten Erfolg nacheinander, nicht zum Einsatz. Mit 17 Siegen aus 44 Spielen sind die Bulls weiter Zwölfter der Eastern Conference.

In der Neuauflage des Vorjahresfinales setzte sich Meister Golden State Warriors bei den Cleveland Cavaliers mit 118:108 durch. Beste Scorer der Partie waren Golden States Kevin Durant und Cavs-Superstar LeBron James mit jeweils 32 Punkten. Die Warriors sind nach dem 13. Auswärtserfolg in Serie mit 36 Siegen aus 45 Spielen weiter das führende Team der Liga, Cleveland (26:17) belegt nach vier Niederlagen in Folge Rang drei im Osten.