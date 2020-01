NBA: Schröder führt Oklahoma zum nächsten Sieg

Köln (SID) - Ein herausragender Dennis Schröder hat seine Mannschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum fünften Sieg in Serie geführt. Beim 113:104 bei den Minnesota Timberwolves war der deutsche Nationalspieler mit 26 Punkten bester Scorer von Oklahoma City Thunder. Gleich im ersten Viertel erzielte Schröder von der Bank kommend zehn Punkte.

Dennis Schröder führt Oklahoma zum Sieg gegen Houston. © SID

Eine Niederlage kassierte dagegen Maxi Kleber mit den Dallas Mavericks. Bei den Utah Jazz unterlagen die Texaner mit 107:112 - trotz 25 Punkten von Luka Doncic. Nachdem Kristaps Porzingis wieder in die Startformation der Mavs rückte, kam Kleber von der Bank: Er erzielte acht Punkte in 17 Minuten. Utah hat nun 14 der vergangenen 15 Spiele gewonnen.

Superstar LeBron James erreichte trotz einer Niederlage den nächsten Meilenstein in seiner Karriere: Beim 91:108 der Los Angeles Lakers bei den Philadelphia 76ers erzielte James 29 Punkte. Mit nun insgesamt 33.644 Zählern zog er in der ewigen Scorerliste der NBA an Kobe Bryant (33.643) vorbei auf Rang drei.

Ganz vorne liegt Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 Punkten, Zweiter ist Karl Malone mit 36.928. Dirk Nowitzki, der zum Ende der vergangenen Saison seine Karriere beendet hatte, belegt mit 31.560 Punkten den sechsten Platz in diesem Ranking.