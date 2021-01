NBA: Schröder mit Lakers weiter siegreich

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder bleibt mit dem Meister Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA in der Erfolgsspur. Beim 112:95 gegen die New Orleans Pelicans feierten die Lakers ihren fünften Erfolg in Serie und sind mit einer Bilanz von elf Siegen und drei Niederlagen derzeit das beste Team der Liga.

Schröder (r.) feierte mit den Lakers den fünften Sieg © SID

Schröder kam auf zwölf Punkte, fünf Rebounds sowie vier Assists und leistete zudem wertvolle Defensivarbeit. Topscorer der Lakers war einmal mehr Superstar LeBron James, der 21 Punkte erzielte und zudem elf Assists und acht Rebounds beisteuerte.

Einen Sieg feierte auch Daniel Theis mit dem Rekordmeister Boston Celtics. Beim 124:97 gegen die Orlando Magic kam er auf acht Punkte und zehn Rebounds. Die Dallas Mavericks verloren ohne Maximilian Kleber 109:112 bei den Milwaukee Bucks. Der Deutsche kann derzeit wegen der Vorschriften des NBA-Gesundheitsprotokolls nicht eingesetzt werden, zuletzt hatten die Mavs mehrere Coronafälle zu beklagen.

Unterdessen wurden zwei weitere Spiele der Washington Wizards verlegt. Das Team der deutschen Akteure Isaac Bonga und Moritz Wagner hat nach einem Corona-Ausbruch nicht die notwendigen acht Spieler zur Verfügung. Das teilte die NBA mit.