NBA: Schröder setzt Aufholjagd fort - Kleber mit Kantersieg

Oklahoma City (SID) - Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Aufholjagd mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. OKC feierte beim klaren 128:103 gegen die New York Knicks den neunten Sieg aus den zurückliegenden zehn Auftritten und kletterte in der Western Conference auf Rang vier. Die ersten vier Saisonspiele hatte Oklahoma verloren.

Es läuft für Dennis Schröder (r.) und Oklahoma City Thunder © SID

Schröder kam auf 15 Punkte, 4 Rebounds und 12 Assists. Topscorer seines Teams war Paul George, der mit 35 Zählern seine bisher beste Saisonleistung zeigte. Nicht zum Einsatz kam der weiterhin verletzte Superstar Russell Westbrook (Knöchelverletzung).

Schröders Nationalmannschaftskollege Maximilian Kleber landete mit den Dallas Mavericks einen Kantersieg. Beim 118:68 gegen Utah Jazz ließ die starke Dallas-Defensive in der zweiten Halbzeit nur 22 Punkte zu. Kleber kam in 21 Minuten zwar nur auf vier Punkte, überzeugte aber mit sieben Rebounds. Für das Team des weiter angeschlagenen Dirk Nowitzki war es der dritte Sieg in Folge.

Einen Erfolg gab es auch für Daniel Theis, der mit den Boston Celtics 111:82 gegen die Chicago Bulls gewann und dabei zwei Punkte in neun Minuten erzielte. Superstar Jimmy Butler musste derweil bei seinem Debüt für die Philadelphia 76ers eine 106:111-Niederlage gegen die Orlando Magic hinnehmen.