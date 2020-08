NBA: Schröder siegt mit Oklahoma City beim Restart

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist mit Oklahoma City Thunder erfolgreich in das Saisonfinale der NBA gestartet. Zum 110:94 gegen Utah Jazz in der "Blase" in Orlando/Florida steuerte der 26-Jährige 13 Punkte bei. Schröder und sein Team sind bereits für die Play-offs qualifiziert, für sie geht es nur noch um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Meisterrunde.