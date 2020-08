NBA: Schröder steht zur Wahl als wertvollster Ersatzspieler

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder darf in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf eine persönliche Auszeichnung hoffen. Der Profi der Oklahoma City Thunder wurde von der NBA als einer von drei Kandidaten für die Wahl zum wertvollsten Ersatzspieler ("Sixth Man") der regulären Saison nominiert. Seine Konkurrenten sind von den Los Angeles Clippers Montrezl Harrell sowie Lou Williams, der die Auszeichnung in den vergangenen beiden Jahren gewann.

Dennis Schröder ist einer von drei Kandidaten © SID

Als wertvollster Spieler ("Most Valuable Player") wurden Vorjahresgewinner Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), James Harden (Houston Rockets) sowie LeBron James (Los Angeles Lakers) nominiert. Grundlage für die Auswahl waren alle Spiele der regulären Saison vor der Unterbrechung am 11. März. Derzeit wird die NBA-Saison mit nur 22 Mannschaften in Disney World in Orlando fortgesetzt.