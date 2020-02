NBA: Schröder und OKC von Milwaukee überrollt

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Oklahoma City Thunder sind in der NBA von den Milwaukee Bucks förmlich überrollt worden. OKC verlor in Milwaukee mit 86:133, Schröder steuerte in 21 Minuten Spielzeit neun Punkte und einen Rebound bei. Herausragend bei den Bucks war Giannis Antetokounmpo mit 32 Punkten, 13 Rebounds und sechs Assists.

Dritter Sieg in Serie für Dennis Schröder und OKC © SID

Eine Niederlage gab es auch für Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks beim 118:126 gegen Miami Heat. Kleber stand 29 Minuten auf dem Parkett und kam auf acht Punkte, sechs Rebounds und drei Assists. Die Washington Wizards mit Isaac Bonga und Moritz Wagner verloren gegen Utah Jazz mit 119:129.