NBA: Schröder unterstreicht Topform bei OKC-Sieg

Oklahoma City (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit Oklahoma City Thunder den zweiten Sieg hintereinander eingefahren und erneut seine Topform unterstrichen. Beim knappen 109:104 daheim gegen die Charlotte Hornets startete Schröder erstmals an der Seite von Superstar Russell Westbrook in der ersten Fünf und überzeugte mit 23 Punkten. Nur der ehemalige MVP Westbrook kam mit 30 Zählern auf eine bessere Punkteausbeute für OKC. Für die Thunder war es der zwölfte Sieg aus den vergangenen 14 Spielen.

Dennis Schröder unterstreicht mit dem Sieg seine Topform © SID

Daniel Theis und die Boston Celtics stoppten unterdessen ihre Negativserie. Nach drei Spielen ohne Erfolg siegte der Rekordchampion bei den Atlanta Hawks mit 114:96. Theis kam bei 15:54 Minuten Einsatz auf sieben Zähler.

Der 20 Jahre alte Isaiah Hartenstein kassierte mit den Houston Rockets hingegen die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge. Hartenstein erzielte beim 111:116 bei den Detroit Pistons zwei Zähler in seiner kurzen Spielzeit von knapp sieben Minuten, Topscorer der Partie war der wertvollste Spieler der vergangenen Saison, James Harden, mit 33 Punkten.

Beim knappen 90:83-Erfolg der Los Angeles Lakers in eigener Halle gegen Utah Jazz blieb der deutsche Youngsters Moritz Wagner die gesamte Spielzeit auf der Bank. Superstar LeBron James erzielte unterdessen auf 22 Punkte, zehn Rebounds und sieben Assists.