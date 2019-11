NBA: Schröders Bestleistung reicht Oklahoma nicht

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder trotz seiner besten Saisonleistung eine bittere Heimniederlage kassiert. Auch 25 Punkte des gebürtigen Braunschweigers reichten OKC beim knappen 119:121 gegen die Milwaukee Bucks nicht zum Sieg. Oklahoma rutschte in der Western Division der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer Bilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen auf den elften Rang ab.

Dritter Saisonsieg für Dennis Schröder und OKC © SID

Schröder war zum zweiten Mal in dieser Saison bester Werfer seines Teams, zudem kam er auf sechs Rebounds und fünf Assists. Im letzten Viertel glich Oklahoma zunächst nach einem 87:100-Rückstand noch zum 114:114 aus, ging am Ende aber doch leer aus. Bei Milwaukee überzeugte einmal mehr "The Greek Freak" Giannis Antetokounmpo mit 35 Zählern.